В Азербайджане наступил день тишины перед выборами президента

По мнению экспертов, действующий президент Ильхам Алиев является фаворитом предвыборной гонки, его популярность в стране очень велика

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. День тишины наступил в Азербайджане, где 7 февраля пройдут внеочередные выборы президента. Запрещаются агитация и проведение любых мероприятий и встреч кандидатов с избирателями.

Еще в понедельник на специальных стендах на улицах можно было видеть портреты всех семи кандидатов, но во вторник к 08:00 по местному времени (07:00 мск) - ровно за 24 часа до начала голосования - они были сняты. О приближающемся дне выборов напоминают лишь плакаты, призывающие прийти и выполнить свой гражданский долг. На некоторых из них граждане могут прочитать разъяснения, как найти свой избирательный участок или как правильно заполнить бюллетень.

День выборов будет в Азербайджане выходным, а 6 февраля - рабочим. Даже в школах, где потом будут открыты избирательные участки, пока продолжатся занятия. Однако все уже готово к началу голосования: установлены кабинки и прозрачные урны, а бюллетени находятся в опечатанных сейфах. На сайте Центризбиркома Азербайджана запущен обратный отсчет до начала выборов.

Спокойная кампания

Предвыборная агитационная кампания, которая заняла 22 дня, проходила спокойно. Каждому претенденту была предоставлена возможность изложить свою программу во время бесплатного эфира на общественном телевидении и радио, а также на страницах официальных газет.

Действующий глава государства Ильхам Алиев, баллотирующийся на пост президента в пятый раз, отказался от личного участия в агитации, как и на предыдущих выборах. На теледебатах его представляли доверенные лица. Алиев также отказался от публичных выступлений.

Тем не менее, по единодушному мнению экспертов, именно действующий президент является бесспорным фаворитом предвыборной гонки, его популярность в стране очень велика.

На избирательных участках ожидают высокую явку. Как ранее пояснила ТАСС депутат азербайджанского парламента Малахат Ибрагимгызы, многие воспринимают эти выборы, которые впервые в истории страны пройдут в том числе на возвращенной под контроль Баку территории Карабаха, как возможность выразить уважение и благодарность действующему президенту.

Внеочередные выборы

Предстоящие выборы станут внеочередными. Они должны были состояться в апреле 2025 года, однако в начале декабря прошлого года Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля внеочередного голосования. Власти объясняют этот шаг восстановлением территориальной целостности Азербайджана, которое привело к возникновению новой ситуации в стране и регионе.

Президент Азербайджана избирается на семь лет. Ограничений на число сроков не предусмотрено. Предыдущие выборы главы государства состоялись 11 апреля 2018 года.