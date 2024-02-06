В КНР заявили, что Япония не обозначала Китай как "гипотетического врага"

Официальный представитель китайского посольства в Токио также призвал японскую сторону отказаться от риторики и действий, способных дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Япония опровергла обозначение Китая как "гипотетического врага" в ходе совместных штабных учений с США. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Токио, комментируя появившуюся ранее в японских СМИ информацию.

"Китайская сторона уже выразила Японии свою серьезную озабоченность по данному вопросу и изложила свою принципиальную позицию. Японская сторона дала разъяснения по этому поводу и заверила, что соответствующие сообщения не соответствуют действительности", - приводит его слова сайт китайского диппредставительства.

Дипломат КНР также отметил, что "некоторые силы в Японии периодически создают сложности, связанные с решением тайваньского вопроса", и призвал Токио отказаться от риторики и действий, способных дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Китай был впервые обозначен как "гипотетический враг" в ходе совместных штабных учений Японии и США. По данным источников агентства, в ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая. Подчеркивается, что ранее в ходе схожих учений при отработке сценариев возможного силового захвата Тайваня Китай не назывался, а использовались обезличенные формулировки. Ожидается, что до конца года японские и американские военные должны выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это одна из провинций КНР.