Трамп: число мигрантов в США к концу срока Байдена превысит население штата Нью-Йорк

Экс-президент страны считает, что многие мигранты проникают в Соединенные Штаты "из тюрем, психиатрических учреждений" и якобы являются "террористами"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов в США к концу президентства Джо Байдена составит порядка 19 млн человек и превысит население штата Нью-Йорк. С такой оценкой выступил бывший президент США и основной оппонент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп. Население штата Нью-Йорк, по официальным данным, составляет почти 19,6 млн человек.

"Миллионы людей наводняют нашу страну <...>. Как я думаю, к тому моменту, как его (Байдена - прим. ТАСС) срок завершится, настоящее число [мигрантов в США] будет составлять 18-19 млн человек. Не 4 млн. <...>. Думаю, он завершит свой срок с [показателями миграции] больше, чем [население] штата Нью-Йорк: 18-19 млн человек", - сказал Трамп в подкасте ведущего Дэна Бонджино, в очередной раз назвав Байдена "худшим президентом в истории" Соединенных Штатов.

По утверждению политика, многие мигранты проникают в США "из тюрем, психиатрических учреждений" и якобы являются "террористами". Трамп похвалился, что во время его президентства у США "была самая сильная граница", а пограничники предотвращали незаконное проникновение людей и наркотиков в страну.

Отдельно Трамп, критикуя политику Байдена, заявил, что хотел бы с ним провести дебаты "для блага страны". Байден уклонился от прямого ответа на вопрос по этому поводу. "На его месте я бы тоже хотел провести дебаты. Ему больше нечем заняться", - сказал президент журналистам в Неваде, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее Илон Маск выступил с оценкой, что администрация Байдена, вместо того чтобы охранять границу, "стелет красную ковровую дорожку" для нелегальных мигрантов.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет, наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. В качестве одной из мер по борьбе с наплывом мигрантов Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.