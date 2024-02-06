В Раде заявили, что на Украине хотят уволить всех заместителей Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: Мойсюка, Балана, Забродского", - написал он в своем Telegram-канале.

Замглавнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк в России обвиняется в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. В августе 2023 года объявлен в розыск МВД РФ. Михаил Забродский участвовал в силовой операции Киева в Донбассе, в 2017-2019 годах был командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Николай Балан до 2022 года был командующим Национальной гвардией Украины.

Ранее Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Он подчеркивал, что считает необходимым провести кадровое обновление всего управленческого аппарата страны, а не только его военной составляющей.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался. Накануне депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ согласился уехать послом в Великобританию.

Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями Залужного. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердили некоторые зарубежные СМИ.