МИД Бангладеш выразил протест послу Мьянмы в связи с событиями на границе

Продолжающиеся боестолкновения в Мьянме привели к нарастающему миграционному кризису в Бангладеш, а залетающие на территорию страны снаряды приводят к гибели местных жителей в приграничных деревнях

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бангладеш вызвало посла Мьянмы в стране, чтобы выразить ему протест в связи с происходящим на границе двух стран. Об этом сообщило издание The Daily Star.

По данным газеты, МИД Бангладеш выразил официальному представителю соседней страны решительный протест из-за продолжающихся боестолкновений в Мьянме, которые привели к нарастающему миграционному кризису, а залетающие на бангладешскую территорию снаряды приводят к гибели местных жителей в приграничных деревнях.

В Мьянме активно действуют этнические вооруженные группировки, которые вступают в столкновения с военными. Армия этой страны сместила гражданское правительство 1 февраля 2021 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.

На фоне столкновений, которые происходят в последние дни в приграничном с Бангладеш регионе, власти в Дакке приняли решение направить туда больше силовиков для контроля ситуации. Как сообщили местные пограничники, в понедельник 229 сотрудников пограничной службы Мьянмы перешли на сторону Бангладеш. Некоторые из них были ранены. Им оказали помощь, но собираются отправить назад.

Звуки боев слышны в округе Бандарбам в юго-восточной части Бангладеш. В понедельник на территорию страны из Мьянмы залетели минометные снаряды. Погибли два человека, пострадал ребенок. Из-за происходящего местные власти решили временно закрыть несколько школ, не работают магазины, улицы опустели. Многие жители приграничных деревень решаются покинуть свои дома и временно переехать вглубь страны.

Как передает портал bdnews24.com, большие группы жителей Мьянмы собираются у границы с Бангладеш. Власти в Дакке опасаются начала миграционного кризиса и неконтролируемого потока беженцев. "В этой ситуации мы опасаемся проникновения через несколько точек", - сказал комиссар по делам беженцев Бангладеш Мохаммад Мизанур Рахман, призвав ООН и другие международные организации направить помощь гражданам Мьянмы, застрявшим на границе, чтобы им не приходилось пересекать границу и создавать дополнительное бремя для Бангладеш.