Парламент Сенегала продлил полномочия президента и назначил новую дату выборов

Голосование пройдет 15 декабря

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря 2024 года и продлил полномочия действующего президента страны Маки Саля, которые должны были завершиться 2 апреля. Об этом сообщил сенегальский новостной портал Senego.

Обсуждение законопроекта сопровождалось бурными протестами депутатов от оппозиции, отмечает он. В результате вызванная спикером жандармерия удалила из зала заседаний наиболее активных парламентариев, которые блокировали доступ к трибуне. После этого оставшиеся в зале 105 депутатов единогласно проголосовали за перенос выборов. При этом проправительственную фракцию поддержала часть оппозиции, которая заявила о необходимости сохранения в стране стабильности.

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". В ответ оппозиция обвинила главу государства в "конституционном перевороте" и призвала к акциям протеста. Первая из них состоялась 4 февраля в столице страны Дакаре. Демонстрация была разогнана силовиками, произведены аресты. В понедельник состоялся митинг оппозиции перед зданием парламента. Он также был разогнан жандармерией.