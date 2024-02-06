Эксперт считает, что новый премьер Казахстана займется борьбой с коррупцией

Политический обозреватель Газиз Абишев отметил, что Олжаса Бектенова выдвигают в правительство с очевидной повесткой - решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Предложенный на должность премьер-министра Казахстана Олжас Бектенов займется "беспощадной антикоррупционной зачисткой". Такое мнение выразил политический обозреватель Газиз Абишев.

Ранее 5 февраля крупнейшая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") предложила лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру главы администрации президента Олжаса Бектенова на должность премьера. В соответствии с законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе (нижняя палата) парламента.

"Бектенова выдвигают в правительство с очевидной повесткой: решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка. Плюс - набраться публичного политического опыта, а там как получится", - написал Абишев в Telegram-канале.

По его словам, у Бектенова есть опыт работы в регионах в администрациях Астаны и Акмолинской области. "Главная же его фишка - работа в Антикоррупционной службе, где он проводил серьезную работу по выявлению коррупционных схем и борьбе с ними", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что Токаев в прошлом году назначил Бектенова руководителем своей администрации. "Бектенов решительно взялся за реформу администрации президента, оптимизировав процессы и существенно снизив бюрократию. При этом активно координировал на самом деле только начинающийся процесс возврата незаконно нажитых активов", - пояснил Абишев.

По его мнению, сейчас экономике Казахстана нужен решительный управленец, способный активно перенастраивать процессы, но не стесненный излишними страхами и ориентированный на конкретный результат. "Опыт в Антикоре (Антикоррупционной службе - прим. ТАСС) поможет Бектенову быстро дергать за необходимые струны, перенаправляя бюрократические и финансовые ресурсы туда, где они действительно нужны. Понятно, что, работая в Антикоре и будучи номинирован в руководители администрации президента, Бектенов 100 раз перепроверен на предмет коррупции и сомнительных политических связей", - полагает эксперт.

Сильная фигура

В свою очередь казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев считает Бектенова сильной фигурой. "Во-первых, такое ощущение, что президент изучил все обсуждаемые кандидатуры и выбрал вариант, которого там не было. Во-вторых, фигура сильная, я бы даже сказал, жесткая, но к нему только стали привыкать как к главе администрации президента, поэтому и не ждали такого маневра", - написал он в своем телеграм-канале.

Эксперт также предположил, что в новом составе правительства могут сократить число вице-премьеров и переименовать их в помощников главы правительства. "В-четвертых, интрига будет вокруг поста главы администрации президента", - заключил Ашимбаев.

43-летний Бектенов родился в Алма-Ате. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист". Занимает должность руководителя администрации президента Казахстана с апреля 2023 года. В разные годы работал председателем и первым заместителем председателя Агентства по противодействию коррупции.

Решение президента

5 февраля президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточнялись. Временно исполнять обязанности премьера назначен первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента.

В ближайшие часы Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса и внесет кандидатуру премьер-министра на рассмотрение депутатов.