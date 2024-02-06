Минюст Украины считает нужным усилить контроль за деятельностью спецслужб страны

Глава ведомства Денис Малюська отметил, что пересмотрел сюжет, сделанный журналистами Bihus.Info, и "гордится качеством журналистского расследования", одновременно "испытывая стыд за работу СБУ"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Контроль за деятельностью спецслужб Украины необходимо усилить. Такое мнение высказал министр юстиции страны Денис Малюська, комментируя скандал вокруг слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info.

"По моему мнению, нам нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Малюська отметил, что пересмотрел сюжет, сделанный журналистами Bihus.Info, и "гордится качеством журналистского расследования", одновременно "испытывая стыд за работу Службы безопасности Украины (СБУ)".

"Учитывая внимание международных медиа к Украине, думаю, у нас не более суток, чтобы показать правильную реакцию и сделать правильные месседжи", - написал Малюська. Он напомнил, что по закону контроль над СБУ осуществляют Верховная рада, президент и прокуратура. "Президент сделал ранее первый шаг, уволив руководителя департамента СБУ. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти [в этом вопросе]", - отметил министр.

В середине января в Сети распространились кадры скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ Служба безопасности Украины была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.

Затем СБУ признала факт слежки за журналистами, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков. Одновременно Бигус опубликовал итоги собственного расследования, согласно которому к слежке были причастны 30 человек, операцию проводил департамент защиты национальной государственности СБУ. В спецслужбе отметили, что в связи со скандалом был уволен начальник этого департамента Роман Семенченко, а руководством СБУ "были приняты соответствующие кадровые решения по департаменту защиты нацгосударственности и оптимизированы направления его работы".

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.