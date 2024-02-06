FT: поставки помощи для жителей Газы сократились в пять раз с начала обострения конфликта

По данным газеты, сейчас в среднем в сектор Газа ежедневно въезжают чуть более 100 грузовиков с гуманитарной помощью, тогда как до обострения конфликта 7 октября 2023 года количество таких машин достигало 500

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа сократились в пять раз с момента эскалации вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, наблюдается серьезная нехватка медикаментов. Об этом сообщила газета Financial Times.

Она отмечает со ссылкой на неназванных представителей Организации Объединенных Наций (ООН), что сейчас в среднем в сектор Газа ежедневно въезжают чуть более 100 грузовиков с гуманитарной помощью, тогда как до обострения вооруженного конфликта 7 октября 2023 года количество таких машин достигало 500. "Как и другие виды гуманитарных грузов, медикаменты не поступают в Газу в достаточном количестве. Больницам все время не хватает лекарств для проведения операций и лечения ожогов, также недостаточно антибиотиков и средств для лечения рака", - сообщили изданию сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа.

Теперь палестинским врачам якобы приходится проводить операции по ампутации без анестезии, а у людей, страдающих от хронических заболеваний, "практически нет возможности" получить необходимые медикаменты.

Ранее в ХАМАС призвали ООН, МККК и Всемирную организацию здравоохранению (ВОЗ) принять меры в связи с ракетными атаками Израиля на больницы сектора Газа. По информации Financial Times, сейчас здесь работают лишь 14 из 36 больниц, при этом перечень предоставляемых медицинских услуг также сократился. Министерство иностранных дел Катара 16 января сообщило о том, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор в обмен на передачу лекарств израильским заложникам, удерживаемым палестинскими боевиками.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а затем начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.