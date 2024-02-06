Макрон назначил спецпредставителя для стран Африки, где у Парижа остались военные базы

Им стал экс-госсекретарь Жан-Мари Бокель

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим специальным посланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути. Об этом сообщило радио RFI.

Согласно письму о назначении, с текстом которого ознакомилась радиостанция, Бокелю поручено "изменить статус, формат и задачи французских баз в Африке". Это связано с объявленным ранее курсом Макрона на изменение военной стратегии Парижа на континенте. Радиостанция отмечает, что Франция намерена сохранить "военную поддержку" Чада, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Габона, однако на "новых принципах". Только в Джибути, где французская база расположена рядом с базами США и КНР, будет сохранен прежний формат работы.

Жан-Мари Бокель изучал право на факультете права, политологии и менеджмента в Страсбургском университете, политическую карьеру начал в 1973 году, вступив в ряды Социалистической партии. С 1984 по 1986 год занимал пост госсекретаря по торговле (в течение месяца также был министром торговли, ремесел и туризма), после чего до 2002 года трижды избирался в национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции. Однако СМИ в свете его нынешнего назначения обращают внимание на его работу в течение 9 месяцев в качестве государственного секретаря по вопросам сотрудничества и Франкофонии (стран, где распространен французский язык) с июня 2007 года по март 2008 года при президенте Николя Саркози.