МИД КНР указал на опасность выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке

По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, по вине Вашингтона в ближневосточном регионе складывается "крайне сложная" обстановка

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Китайские власти предупреждают об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке по вине США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы настаиваем, чтобы соответствующие стороны проявляли спокойствие и сдержанность, придерживались резолюций Совета Безопасности ООН, избегали дальнейшей эскалации и даже выхода ситуации из-под контроля", - подчеркнул он на брифинге, комментируя нанесение Соединенными Штатами ударов по Ираку и Сирии.

Как уточнил официальный представитель, Пекин считает, что по вине Вашингтона в ближневосточном регионе складывается "крайне сложная" обстановка.

В ночь на 3 февраля авиация Соединенных Штатов нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в нескольких приграничных районах Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.