Хуситы сообщили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Военный представитель организации Яхья Сариа заявил, что оба судна подверглись "прямым и точным" ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая - против британского судна Morning Tide", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, оба судна подверглись "прямым и точным" ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.