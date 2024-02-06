ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков радикалов и задержании 80 подозреваемых в Хан-Юнисе

В ходе других операций снайперы уничтожили более 15 террористов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили десятки вооруженных радикалов и задержали порядка 80 подозреваемых в причастности к террористической деятельности в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в западной части Хан-Юниса. За минувшие сутки убиты десятки террористов и задержано около 80 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе ряд террористов, принимавших участие в резне 7 октября", - говорится в сообщении. "В ходе других операций снайперы ЦАХАЛ уничтожили более 15 террористов", а в результате проведения в районе Хан-Юниса "целенаправленных рейдов" военнослужащие "обнаружили большое количество оружия, в том числе гранаты, автоматы, пять противотанковых гранатометов, взрывные устройства и боеприпасы", добавили в пресс-службе.

"За прошедшие сутки в ходе действий ЦАХАЛ на севере сектора Газа военнослужащие в ходе целенаправленных рейдов и засад уничтожили множество террористов", - продолжили военные. "В Бейт-Хануне (город на севере сектора Газа - прим. ТАСС) войска ЦАХАЛ идентифицировали четырех террористов, пытавшихся развернуть инфраструктуру наблюдения в попытке восстановить возможности по сбору разведывательной информации для террористических организаций на севере сектора Газа. Вертолет ЦАХАЛ нанес удар по террористическому отряду", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "ракетные катера ЦАХАЛ обнаружили террористический отряд в районе действия войск ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа", сообщили также в армейском ведомстве. "В ходе совместных наземных, морских и воздушных действий террористический отряд был атакован, несколько террористов были убиты", - продолжили в пресс-службе. "В районе Дейр-эль-Балаха (расположен в центральной части сектора Газа - прим. ТАСС) террорист группировки "Исламский джихад", принимавший участие в резне 7 октября в кибуце Нир-Оз, был уничтожен истребителем ЦАХАЛ", добавили военные. В армии также сообщили, что "в ходе дополнительных операций в секторе Газа наземные войска ЦАХАЛ в ходе различных столкновений убили более 15 террористов и нанесли удары по объекту, который террористы использовали для обстрелов военных ЦАХАЛ и хранения взрывчатки".

Атака ХАМАС 7 октября

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.