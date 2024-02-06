Президент Аргентины заявил о поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС

Хавьер Милей также сообщил, что встреча с руководством израильского государства будет направлена на "углубление торговых связей" и дальнейшее развитие отношений

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль поддержит страну в борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС.

"В ходе визита планирую выразить мою поддержку Израилю против атак террористической группировки ХАМАС, мою солидарность с Израилем", - сказал аргентинский лидер журналистам в самолете по пути в Израиль. Его слова приводит газета Clarín.

Милей также сообщил, что встреча с руководством израильского государства будет направлена на "углубление торговых связей" и дальнейшее развитие отношений.

Лидер Аргентины 5 февраля отправился в Израиль, где встретится с президентом страны Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По заявлению пресс-службы Милея, он посетит Стену Плача, а также проведет встречу с израильскими предпринимателями. В поездке аргентинского президента сопровождают его сестра Карина Милей, занимающая должность генерального секретаря канцелярии президента, и министр иностранных дел Диана Мондино.

Ранее сообщалось, что новое правительство Аргентины во главе с Милеем работает над внесением палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.