Гросси планирует посетить Тегеран для обсуждения ядерной программы Ирана

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что посещение возможно в феврале или марте

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассматривает возможность посещения Тегерана в феврале-марте с целью обсудить дальнейшее развитие ядерной программы Ирана. Об этом он заявил в эфире радиостанции RFI.

"Нельзя исключать, - заявил он, отвечая на вопрос журналистки о продвижении Ирана в его ядерной программе и дальнейшем обогащении урана. - Меня это очень беспокоит. В этой связи я, надеюсь, посетить Тегеран в течение ближайшего месяца, возможно в марте, чтобы вернуть этот диалог "на рельсы", поскольку ситуация на Ближнем Востоке крайне опасная".

2 февраля Гросси сообщил в интервью газете The New York Times, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана. Однако, как утверждает гендиректор МАГАТЭ, Иран продолжает наращивать накопление урана, обогащенного до 60%, который при дальнейшем обогащении может использоваться для создания ядерного оружия.

19 декабря 2023 года страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) со ссылкой на информацию МАГАТЭ заявили, что запасы высокообогащенного урана (до 60%) в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители трех стран отметили, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию.