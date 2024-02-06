Сунак заявил, что раковое заболевание Карла III удалось выявить на ранней стадии

Премьер-министр выразил надежду на полное выздоровление короля

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Врачи короля Великобритании Карла III смогли выявить у него раковое заболевание на ранней стадии. Об этом заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си премьер-министр страны Риши Сунак.

"Как и все, я был шокирован и очень расстроен новостью [о болезни монарха], и сейчас мои мысли с ним и его семьей. К счастью, заболевание удалось обнаружить на ранней стадии", - сказал глава правительства, добавив, что надеется на полное выздоровление короля. "Конечно, я регулярно с ним контактирую, и мы продолжим общаться в обычном режиме", - подчеркнул он.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха входит подписание принимаемых парламентом законов. Документы, требующие королевской подписи, а также отчеты членов кабмина Карл III каждое утро получает в так называемом красном портфеле.

Кроме того, король еженедельно принимает премьер-министра в Букингемском дворце для обсуждения важнейших событий в стране и мире. По информации британских СМИ, такие встречи будут проводиться, как и прежде, однако Сунак отказался подтверждать Би-би-си эту информацию, повторив лишь, что продолжит регулярно контактировать с монархом.

В Букингемском дворце не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи Карла III, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе. При проведении процедуры врачами "был выявлен еще один повод для беспокойства", а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием. Карл III уже начал курс лечения, который он будет проходить амбулаторно.