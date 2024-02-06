The Times: принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III

По информации газеты, принц досрочно вернется к исполнению обязанностей, несмотря на "отпуск" с целью ухода за женой принцессой Кейт после перенесенной ею операции

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Карла III в связи с тем, что у его отца диагностировали рак. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, принц, намеревавшийся взять небольшой "отпуск" с целью ухода за супругой принцессой Уэльской Кейт после перенесенной ею операции на брюшной полости, вынужден досрочно возвратиться к исполнению не только своих публичных обязанностей, но и заменить монарха на некоторых мероприятиях.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, однако он продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха входит подписание принимаемых парламентом законов.

Под вопросом оказались, как полагает издание, и запланированные визиты Карла III в Австралию и Канаду, а также его участие во встрече руководителей стран британского Содружества в Самоа. Согласно же графику наследника, в среду он появится в качестве государственного деятеля в форме королевских ВВС на церемонии награждения в Виндзорском замке. Среди тех, кто получит награду из рук принца, будет английская футболистка Эллен Уайт, которая помогла женской сборной Англии по футболу выиграть главный трофей на чемпионате Европы в 2022 году.

Вечером того же дня наследник возвратится в британскую столицу, где примет участие в ежегодном гала-концерте с целью сбора средств для лондонской воздушной скорой помощи и, вероятно, произнесет речь. Уильям, бывший пилот санитарной авиации, стал патроном этой столичной благотворительной организации в 2020 году.

Как указали также в Букингемском дворце, королева Камилла не планирует менять программу своего участия в публичных мероприятиях, пока ее муж будет проходить лечебные процедуры. Во время лечения Карла III главное бремя обязанностей, по оценке The Times, ляжет на других членов королевского дома, прежде всего на королеву и наследника.