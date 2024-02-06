Член Конгресса США предложила отправлять политиков на украинский фронт

Анна Паулина Луна отметила, что речь идет о чиновниках, которые выступают за отправку американских войск на Украину

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предложила отправлять на фронт тех чиновников, которые поддерживают отправку американских войск на Украину.

"В честь Чака Шумера я внесу законопроект, который будет обязывать любого политика, выступающего за отправку американских войск на Украину, самого направиться на фронт", - написала Луна на своей странице в X (ранее Twitter).

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) стал одним из авторов компромиссного законопроекта демократов и республиканцев, объединяющего финансирование поддержки Украины и ужесточение пограничного контроля на южной границе США. 4 февраля Сенат обнародовал детали согласованных им пакетных договоренностей по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей. Они предусматривают выделение Киеву в этом году свыше $60 млрд. В документе не содержится упоминаний о возможной отправке американских войск на Украину.

20 января бывший американский дипломат Мэтью Брайза высказал мнение, что некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на территорию Украины, сделав это не под эгидой Североатлантического альянса.

8 декабря американский журналист Такер Карлсон сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин угрожал членам Палаты представителей Конгресса США отправить их родственников воевать с Россией, если конгрессмены не одобрят выделение Украине дополнительных средств.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов.