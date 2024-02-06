В Иране задержали двух террористов на юго-востоке страны

По сведениям полиции, один из задержанных был членом группировки "Исламское государство", второй - боевиком экстремистской группировки "Ансар аль-Фуркан".

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ирана задержали двух членов террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщил представитель иранской полиции Сардар Монтазер аль-Махди.

"В результате операции правоохранительных органов были задержаны члены этой [экстремистской] ячейки, которые намеревались совершить террористические акты", - приводит его слова агентство IRNA. По сведениям иранской полиции, один из задержанных был членом группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а второй - боевиком экстремистской группировки "Ансар аль-Фуркан".

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном. Большая часть наркотрафика, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, там действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.