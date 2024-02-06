Фон дер Ляйен пообещала фермерам консультации и повышение плодородия земель

При этом глава глава Еврокомиссии не озвучила никаких практических предложений о поддержке аграриев

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента, пообещала протестующим фермерам широкие консультации об улучшении сельского хозяйства ЕС и повышение плодородия земель. Она не озвучила никаких практических предложений о поддержке аграриев.

"Фермеры должны быть услышаны и получать достойную зарплату. Нам необходима более устойчивая модель сельского хозяйства. Мы запускаем широкие консультации о будущем аграрного сектора Европы, куда мы пригласили молодых фермеров, представителей аграрной промышленности, производителей удобрения, экологические организации и ученых", - сказала фон дер Ляйен.

"Но деньги - это не главное. Основным достоинством европейского сельского хозяйства всегда были плодородные почвы, но сейчас от 70% до 80% земель истощены. Нам нужно лучше мотивировать фермеров для восстановления земель", - заявила она, имея в виду введенные Еврокомиссией экологические нормы по снижению уровня использования земель, которые должны в обязательном порядке оставаться под паром для восстановления.