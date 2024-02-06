Посольство Украины в Грузии не признало причастность Киева к провозу взрывчатки в РФ

Посольство рассчитывает, что грузинская сторона воздержится от политизации этого дела

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Посольство Украины в Тбилиси выразило готовность работать с Грузией по выяснению деталей дела о попытке провоза взрывчатки в РФ, в том числе при проверке причастности к этому граждан Украины, но считает, что есть некие "реальные организаторы" этой истории. Об этом говорится в комментарии диппредставительства.

"Посольство Украины проверяет информацию, озвученную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, особенно то, что касается, как было заявлено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона воздержится от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными органами и иными компетентными органами Грузии с целью объективного, непредвзятого и всестороннего расследования всех обстоятельств дела, а также установления его реальных организаторов", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Служба госбезопасности Грузии в понедельник информировала, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

По данным спецслужб, в какой-то момент план организаторов изменился, они решили отправить контейнер с тремя взрывными устройствами в Россию, а второй контейнер - также с тремя взрывными устройствами - оставить в Тбилиси по конкретному адресу. Груз, направлявшийся в РФ, был остановлен с грузинской стороны в тот момент, когда планировалось переправить его через границу. Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.