В Минздраве Газы заявили, что с начала эскалации погибли 27,5 тыс. палестинцев

В министерстве отметили, что только за минувшие сутки в результате израильских атак погибли 107 человек

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Число жертв военной операции израильских сил, которая проводится в секторе Газа с начала октября 2023 года, превысило 27,5 тыс. Такие данные представило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С 7 октября 2023 года по настоящее время в результате израильских бомбардировок и обстрелов в Газе погибло 27 585 человек", - отмечается в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Jazeera. За тот же период, по информации ведомства, ранения получили 66 978 палестинцев.

Министерство указало, что только за минувшие 24 часа при атаках израильских сил в Газе было убито 107 человек, 143 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.