Посол США в Литве отметил необходимость решить вопрос с памятниками участникам Холокоста

Кара Макдональд отметила, что Соединенные Штаты твердо высказываются за то, "чтобы не допускалось прославление лиц, которые, как известно и как подтверждено документами, участвовали в Холокосте"

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Литва должна убрать из общественного пространства памятники участникам Холокоста, даже если эти деятели позднее выступали против советской власти. Об этом заявила приступившая в Вильнюсе к работе посол США в балтийской республике Кара Макдональд.

"Мы твердо высказываемся за то, чтобы не допускалось прославление лиц, которые, как известно и как подтверждено документами, участвовали в Холокосте, - сказала дипломат агентству BNS. - Такие действия можно охарактеризовать как часть антисемитизма".

Как подчеркнула посол, американская сторона внимательно следит за тем, как разворачивается ситуация с несколькими такими памятниками. "Мы и впредь будем бдительно отслеживать случаи, когда выясняются определенные исторические факты и информация о людях, об их конкретной роли в исторических событиях", - утверждала Макдональд.

Литовская комиссия по десоветизации, откликаясь на обращение Общины евреев Литвы, в середине 2023 года призвала власти города Укмерге убрать памятник нацистскому коллаборационисту Юозасу Крикштапонису, отряд которого в 1941-1943 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии. Памятник ему был установлен как активному участнику послевоенного вооруженного сопротивления советской власти. Решению комиссии воспротивились и оспаривают его в суде организации участников антисоветского сопротивления.

Другой одиозной фигурой, удостоившейся в Вильнюсе памятной доски, является Йонас Норейка. Будучи начальником Шяуляйского уезда, в 1941 году он подписал приказ о создании нацистского гетто в городе Шяуляй. После войны Норейка участвовал в деятельности антисоветского вооруженного сопротивления, в ноябре 1946 года был арестован и приговорен к смертной казни.