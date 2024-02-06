Блинкен обсудит в Египте вопрос помощи Газе и освобождение заложников

Госсекретарь США встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире обсудит вопрос доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение заложников, которых удерживают боевики палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен сегодня встретится с президентом Египта ас-Сиси в Каире и обсудит усилия по предоставлению гуманитарной помощи палестинцам в Газе и освобождение всех заложников", - написал представитель ведомства в X (ранее Twitter).

Миллер также опубликовал фотографию Блинкена, на которой запечатлено, как госсекретарь выходит из самолета американских ВВС.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории. В Саудовской Аравии госсекретарь США обсудил с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом кризисы в секторе Газа и Красном море.