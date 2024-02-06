Президент Грузии заявила об "элитарной коррупции" в стране

По словам Саломе Зурабишвили, руководящая элита в стране занимается разделом богатств, а также укрепляет вертикаль власти, однопартийность и единоличность принятия решений

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "элитарная коррупция" в стране вышла на новый уровень.

"Элитарная коррупция приняла новый масштаб, что свидетельствует о том, что аппетит элиты не имеет границ. На самом деле ничего не контролируется, не выявляется ничья ответственность. Это потому, что элитарная коррупция является обязательным цементом, который скрепляет надежную касту вокруг монолитной власти", - заявила Зурабишвили, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом.

По словам президента, руководящая элита в Грузии занимается разделом богатств, а также укрепляет вертикаль власти, однопартийность и единоличность принятия решений. Как отметила Зурабишвили, ни одно правительство после обретения независимости не сумело разрушить систему, в которой вся власть концентрируется в руках одной вертикали, включая судебные и силовые структуры.