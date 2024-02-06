Новым премьером Казахстана назначили Олжаса Бектенова

Депутаты Мажилиса ранее большинством голосов дали согласие президенту на утверждение кандидатуры экс-руководителя администрации главы государства

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего руководителя своей администрации Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в президентском указе.

Ранее депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) на заседании большинством голосов дали согласие президенту на утверждение кандидатуры Бектенова на должность главы правительства.

Предложение партии

Ранее крупнейшая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") предложила Токаеву кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра. После этого президент провел консультации с руководителями фракций партий в парламенте по кандидатуре Бектенова на должность главы правительства. Затем Токаев на заседании Мажилиса предложил кандидатуру Бектенова на пост премьер-министра, депутаты поддержали это предложение.

5 февраля президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточнялись. Временно исполнять обязанности премьера был назначен первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.