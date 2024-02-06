Замгенсека СНГ: предвыборная кампания в Белоруссии может стать напряженнеее прежних

Леонид Анфимов отметил, что работа избирательных комиссий позволяет уже "сегодня провести процесс голосования"

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Электоральная кампания на парламентских и местных выборах в Белоруссии может быть несколько напряженнее, чем раньше, однако работа избирательных комиссий в принципе позволяет уже "сегодня провести процесс голосования". Об этом заявил руководитель штаба миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ), первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

"Исходя из первых шагов действия миссии наблюдателей скажу, что она, наверное, схожа с теми предыдущими электоральными кампаниями, в которых участвовала миссия наблюдателей СНГ. Поэтому каких-то существенных изменений, думаю, что не произойдет. Может быть, [кампания пройдет] несколько напряженнее, учитывая политическую ситуацию, которая произошла в стране после 2020 года, и стабилизацию политической ситуации в нашей стране. Миссия наблюдателей более пристальное внимание будет уделять всем вопросам, связанным с проведением и особенностями, нюансами электоральной кампании нынешней. Поэтому, наверное, только в этом будет небольшое отличие", - сказал он журналистам.

Анфимов отметил, что основной задачей миссии наблюдателей является "помочь проведению свободных демократических выборов" в Белоруссии, "насколько это позволяет действующее законодательство".

Руководитель штаба миссии сообщил, что посетившие участковые избирательные комиссии долгосрочные наблюдатели от СНГ, большую часть из которых составляют работники базирующегося в Минске Исполнительного комитета Содружества, отметили, что "условия созданы надлежащие, есть необходимые агитационные материалы, списки избирателей, ведется разъяснительная работа при обращении граждан по поводу предстоящего голосования". "Так что уже в принципе можно и сегодня провести процесс голосования", - считает Анфимов.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.