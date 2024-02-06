Мишель считает, что каждый потраченный на Украину евро пойдет на безопасность ЕС

По словам главы Европейского совета, "Украине нужно больше оружие, больше снарядов, больше помощи"

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель полагает, что "каждый потраченный на Украину евро пойдет на благо безопасности Европейского союза". Об этом он заявил, выступая на сессии Европарламента.

"Мой ответ тем, кто сеет сомнения и опасения: каждый евро, вложенный в поддержку Украины, - это инвестиция в нашу безопасность, в процветание и стабильность Евросоюза, - сказал Мишель. - Украине нужно больше оружие, больше снарядов, больше помощи".

Глава Евросовета также призвал пересмотреть порядок работы и расширить объем активов Европейского фонда мира, который, по его мнению, должен "поддерживать общие заказы оружия странами ЕС для передачи Киеву".

Мишель рассказал европейским депутатам об итогах экстренного саммита ЕС 1 февраля, на котором было принято решение о создании фонда поддержки Украины в €50 млрд на четыре года, а также поручено главам МИД стран ЕС проработать в деталях возможные преобразования и расширение Еврофонда мира.