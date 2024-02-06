Глава МИД Испании заявил эмиру Катара о приверженности миру на Ближнем Востоке

Хосе Мануэль Альбарес отметил, что поддерживает создание двух государствах - Израиля и Палестины, сосуществующих в мире

МАДРИД, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани о твердой приверженности Мадрида миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Дипломат отправился в поездку по странам Персидского залива, в ходе которой также посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. "На приеме у эмира Катара, - написал министр в X (ранее Twitter). - Я сообщил ему о твердой приверженности Испании миру и стабильности в регионе: освобождение заложников, прекращение огня, решение о создании двух государств - Израиля и Палестины, сосуществующих в мире".

Ранее МИД Испании сообщал, что в Катаре Альбарес хочет затронуть тему того, как Мадрид и Доха "могут сотрудничать для установления мира" в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.