МККК призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать гуманитарное право

В международном комитете также отметили необходимость направить усилия на сохранение человеческих жизней

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать принципы гуманитарного права и направить усилия на сохранение человеческих жизней. Об этом говорится в заявлении гуманитарной организации.

"Призываем все вовлеченные стороны поставить жизнь гражданских лиц на первое место и придерживаться принципов международного гуманитарного права", - отметил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. "Крайне важно, чтобы усилия были направлены на деэскалацию и сохранение человеческой жизни и достоинства", - подчеркнул он.

В МККК выражают глубокую обеспокоенность "волнами эскалации насилия на Ближнем Востоке" и "решительно предостерегают" от дальнейшего усугубления конфликта в Газе и Израиле. Карбони напомнил, что этот регион на протяжении десятилетий сталкивается с гуманитарным кризисом, причем "самую высокую цену платят гражданские лица в Йемене, Ираке, Ливане, Сирии и других странах". Он подчеркнул, что "усиление боевых действий, вероятно, приведет к еще большим страданиям и усугубит существующие чрезвычайные гуманитарные ситуации". "Люди в регионе больше всего нуждаются и заслуживают передышки от насилия", - резюмировал директор регионального управления МККК.