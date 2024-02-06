В МИД Румынии заявили, что Молдавия пользуется всесторонней поддержкой Бухареста

Луминица Одобеску отметила, что в стране рассчитывают, что молдавские граждане "сделают выбор в пользу окончательного закрепления в европейском пространстве ценностей и подтверждения принадлежности к большой семье европейских демократий"

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /ТАСС/. Молдавия пользуется "мощной, долговременной и многосторонней поддержкой Бухареста" в укреплении двустороннего стратегического партнерства, процессе интеграции в Евросоюз и реализации реформ. Это заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску на пресс-конференции по итогам консультаций с вице-премьером, министром иностранных дел Молдавии Михаем Попшоем, который находится с визитом в Бухаресте. Пресс-конференция транслировалась онлайн на каналах дипломатического ведомства в YouTube и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Румыния рассчитывает, что в ходе президентских выборов и референдума за европейскую интеграцию в 2024 году, а также парламентских выборов в 2025 году молдавские граждане "сделают выбор в пользу окончательного закрепления в европейском пространстве ценностей и подтверждения принадлежности к большой семье европейских демократий", сказала она.

Касаясь экономического взаимодействия между двумя странами, Одобеску сказала, что если в процессе взаимного подключения газотранспортных систем газопровод Яссы-Кишинев стал абсолютным успехом, внеся фундаментальный вклад в укрепление энергетической безопасности Республики Молдовы, то в области электроэнергии нужно ускорить создание систем линий соединения Исакча-Вулкэшнешть-Кишинев, соответственно Сучава-Бельцы".

"Последние два года стали для Республики Молдовы большим вызовом, но и возможностью позитивной трансформации на пути европейской интеграции", - подчеркнул, в свою очередь, глава молдавского МИД.

Попшой поблагодарил Бухарест за поддержку, констатировав, что "Румыния остается на первом месте как торговый партнер Республики Молдова, и находится среди лидеров в рейтинге главных инвесторов".

Молдавский министр отметил прогресс в области соединения дорожной инфраструктуры двух стран, уточнив, что ведется подготовка к строительству четырех новых мостов через Прут.