В Кении задержали главного подозреваемого во взрыве на окраине Найроби

При взрыве и пожаре погибли шесть человек и около 300 пострадали

НАЙРОБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Кении задержали основного подозреваемого по делу о взрыве в Найроби, в результате которого погибли шесть человек и около 300 пострадали. Об этом сообщило Управление уголовных расследований (DCI) страны, которое входит в структуру полиции.

"Правосудие восторжествовало, команда DCI, расследующая ужасный инцидент, задержала главного подозреваемого Деррика Кимати, а также трех сотрудников NEMA (Национального управления по охране окружающей среды - прим. ТАСС), которые были признаны виновными [во взрыве]", - написало ведомство на своей странице в Х.

Перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30 (совпадает с мск). Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен. При взрыве и пожаре, по официальным данным, погибли шесть человек и пострадали около 300.

Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году, и в мае 2023 года их судили.