Эксперт: отставка Залужного может нанести серьезный политический ущерб Зеленскому

Экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров считает, что отставка главкома ВСУ может произойти уже в ближайшее время

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Серьезный политический ущерб может быть нанесен президенту Украины Владимиру Зеленскому, если главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный не согласится добровольно уходить в отставку и Зеленскому придется его уволить. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Что касается ситуации на линии фронта, я думаю, что она будет только ухудшаться. И политически Зеленский может проиграть в этой схватке с Залужным, потому что, уволив Залужного, именно уволив, а не добившись согласия Залужного самому уйти, он может получить очень серьезные политические последствия, если ситуация на фронте ухудшится", - сказал Килинкаров.

По его мнению, отставка главкома ВСУ может произойти уже в ближайшее время и состоявшийся на днях визит в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд был связан именно с этим. "Это вопрос переговоров и компромиссов с американцами. Я думаю, речь идет о полном переформатировании правительства в ближайшее время, в чем заинтересованы американцы. И они дадут согласие на увольнение Залужного, в чем заинтересован Зеленский. Собственно, в этом предмет торга. Я думаю, Нуланд приезжала, чтобы урегулировать эту историю с Залужным", - отметил Килинкаров.

Среди возможных кандидатов на пост главкома ВСУ эксперт назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. "Сырский - близкий человек Зеленскому. Буданов - это креатура британцев, возможен и такой вариант. Американцев больше интересует контроль над финансами", - пояснил он.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался. 4 февраля Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны.

Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями Залужного. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ. В понедельник депутат Рады Евгений Шевченко выступил с утверждением, что главком якобы согласился уехать послом в Великобританию и его могут отправить в отставку в ближайшие дни.