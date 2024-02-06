Боррель пробудет на Украине до 7 февраля

Верховный представитель ЕС встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Украину будет двухдневным, в Киеве он проведет переговоры, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщила пресс-служба главы внешнеполитической службы ЕС.

"После визита в Польшу верховный представитель Боррель прибыл в Киев, где он будет находиться 6-7 февраля. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым и выступит перед депутатами Верховной рады. Он также встретится с персоналом миссии советников ЕС на Украине", - отметили в пресс-службе.