Президент Грузии предложила политическим силам создать единую платформу для Европы

Саломе Зурабишвили сообщила, что готова сама взять шефство над платформой и при ее администрации создать координационный центр, который рассмотрит все идеи, касающиеся европейского будущего страны, и объединит их в один документ

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила всем политическим силам республики объединиться вокруг темы европейской интеграции и сформировать "Платформу единства для Европы".

"У нас есть цель - европейское будущее. Для этого нам надо согласовать главные приоритеты. Этого можно достичь путем создания единой платформы. Это я и предлагаю вам, создать хартию будущего, "Платформу единства для Европы", - сказала Зурабишвили, выступая с ежегодным посланием в парламенте.

Она добавила, что готова сама взять шефство над платформой и при ее администрации создать координационный центр, который рассмотрит все идеи, касающиеся европейского будущего Грузии, и объединит их в один документ.

По словам Зурабишвили, со следующей недели она планирует пригласить к себе политиков, а также представителей гражданского общества и обсудить с ними указанную идею. Как отметила глава государства, процесс должен быть инклюзивным, в нем должны принимать участие все, так как противостояние и вражда приносят лишь скептицизм и безнадежность.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.