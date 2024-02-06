ЦАХАЛ преследует террористов, обстрелявших кибуц Мейрав с Западного берега

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате обстрела в Мейраве "пострадавших нет"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали преследование вооруженных боевиков, открывших огонь по израильскому населенному пункту Мейрав, расположенному у разделительного забора с Западным берегом реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, отметив, что информации о пострадавших в результате нападения не поступало.

"Террористы недавно обстреляли дом в кибуце Мейрав. Силовики ответили стрельбой по месту, откуда велся огонь, и ведут преследование террористов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела в Мейраве "пострадавших нет", "поврежден один дом", добавили в пресс-службе.