Глава МВД Турции назвал нападение у здания суда в Стамбуле терактом

Али Ерликая сообщил, что нападавшие были членами организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт"

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что стрельба у здания дворца правосудия в стамбульском районе Чаглаян является террористическим актом.

"Сегодня была предпринята попытка совершить теракт на контрольно-пропускном пункте у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Установлено, что ликвидированные нападавшие с инициалами Э. Е. и П. Б. являются членами террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия - фронт", запрещена в Турции - прим. ТАСС). Террористы, предпринявшие попытку нападения, были нейтрализованы. Шесть человек, в том числе три сотрудника полиции, получили ранения", - написал он в X.

Инцидент произошел в 11:46 мск, двое лиц открыли огонь у входа в суд. В настоящее время здание остается оцепленным полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Туда стянуто большое количество правоохранителей. Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю.

На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула. Власти начали расследование произошедшего.

РНОП-Ф является запрещенной в Турции партией ультралевого толка, действующей в 1994 года. Она ответственна за десятки нападений, покушений и убийств сотрудников силовых структур, в том числе за нападения на диппредставительства.