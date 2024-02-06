Прокуратура Белоруссии готова вовремя пресечь провокации на выборах

По словам замгенерального прокурора Максима Воронина, прокуратура как основной надзорный орган уделит повышенное внимание вопросам обеспечения правопорядка в стране и безопасности граждан

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Белоруссии в период подготовки и проведения единого дня голосования готова своевременно противодействовать провокациям и попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Максим Воронин на встрече с руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания и местные Советы депутатов Леонидом Анфимовым.

"Отдельным направлением работы на данном этапе мы видим своевременные выявление и пресечение разного рода провокаций, локализацию любых очагов нестабильности из-за возможного действия деструктивных сил", - приводятся слова замгенпрокурора на сайте ведомства.

По словам Воронина, прокуратура как основной надзорный орган "уделит повышенное внимание вопросам обеспечения правопорядка в стране и безопасности граждан, в том числе при проведении кандидатами в депутаты и их доверенными лицами агитационных массовых мероприятий, митингов, собраний и пикетов". Заместитель генпрокурора сказал, что в Минске считают роль миссии наблюдателей от СНГ "чрезвычайно важной, поскольку это независимая внешняя делегация, которая даст объективную оценку ходу избирательной кампании в нашей стране". "Мы заинтересованы в максимальном подключении представителей миссии к наблюдению за избирательным процессом", - отметил замглавы надзорного ведомства.

Как заявил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ, ее представители ставят перед собой задачу "дать предельно объективную картину происходящего, оценить работу государственных органов, Центральной избирательной комиссии, а также местных органов власти по проведению выборов". Анфимов выразил уверенность в том, что выборы в Белоруссии пройдут "прозрачно и открыто".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.