Yonhap: американский самолет-разведчик замечен в небе над Корейским полуостровом

По информации агентства, появление самолета связано "ростом напряженности на полуострове" после испытаний вооружений, проведенных в КНДР

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США совершил полет над территорией Республики Корея, это может быть связано с проведенными испытаниями вооружений Пхеньяном в 2024 году. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию полетов.

По его информации, самолет RC-135U вылетело с американской авиабазы Кадена на японском острове Окинава и пролетело над Желтым морем и южнокорейскими провинциями Кёнгидо и Канвондо на севере страны. Агентство связывает появление американского самолета в воздушном пространстве Южной Кореи с "ростом напряженности на полуострове" после ряда испытаний вооружений, проведенных в КНДР после начала года.

Разведывательный самолет RC-135U предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника. Последний раз воздушное судно ВС США появлялось в небе над Корейским полуостровом в конце января после проведения Пхеньяном испытания подводной системы ядерного оружия.