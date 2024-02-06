Фон дер Ляйен считает Россию и климат виновными в проблемах фермеров ЕС

Глава Еврокомиссии предложила фермерам "широкие консультации для обсуждения будущего европейского сельского хозяйства" и призвала "повышать плодородие истощенных земель Евросоюза" для повышения урожаев

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен считает Россию и глобальные изменения климата главными виновниками проблем у европейских фермеров, которые проводят акции протеста в ряде стран.

"Фермеры принимают на себя первый удар глобального изменения климата. Засухи и наводнения разрушают урожаи и губят домашний животных. Наши фермеры также сталкиваются с последствиями российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", - заявила фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она предложила фермерам "широкие консультации для обсуждения будущего европейского сельского хозяйства" и призвала "повышать плодородие истощенных земель Евросоюза" для повышения урожаев.

Фон дер Ляйен также пообещала отозвать заблокированный в Совете ЕС проект директивы об ограничения использования пестицидов в ЕС на 50% к 2030 году, который не был утвержден и практически не имел шансов на прохождение.

Попытка ЕС ввести экономическую блокаду РФ, включая отказ от закупок российских энергоресурсов, за исключением СПГ и атомного топлива, привела к быстрому росту цен на энергоресурсы и удобрения и всплеску инфляции в Евросоюзе.