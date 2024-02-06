Лидер АдГ считает, что акции против правого экстремизма инициированы правительством ФРГ

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят в стране на протяжении примерно трех недель

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что массовые акции протеста против правого экстремизма, которые проходят по всей Германии на протяжении последних трех недель, инициированы федеральным правительством.

"Мы видим, что, конечно, правительство активизирует средства массовой информации, и что население в определенной степени подстрекается. И меня немного беспокоит то, что люди выходят на улицы вместе с правительством. Это все законно, это разрешено", - сказал Хрупалла в эфире телеканалов RTL и NTV.

Комментируя снижение рейтинга популярности АдГ, он отметил, что уровень поддержки партии, "согласно опросам, по-прежнему стабильно превышает 20%". "Я думаю, что это ценность, которой можно гордиться", - резюмировал политик.

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят в ФРГ уже на протяжении примерно трех недель. На минувших выходных в них приняли участие более 450 тыс. человек. На позапрошлых выходных, 20-21 января, по всей стране манифестации собрали около 1 млн человек, на прошлых - 500 тыс. Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это сильный сигнал в поддержку демократии и конституции", - написал он в соцсетях 3 февраля.

Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.