Шведская прокуратура намерена объявить о решении по делу о диверсии на "Северных потоках"

В пресс-релизе ведомства отмечается, что прокурор примет решение 7 февраля

СТОКГОЛЬМ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Швеции объявит о решении по делу о диверсии на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток-2" в среду. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Предварительно, прокурор примет решение завтра в течение дня. В связи с решением будет опубликован пресс-релиз. До тех пор никакой информации предоставить невозможно", - отмечено в сообщении.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.

Как ранее сообщил расследующий в Швеции дело о диверсии прокурор Матс Юнгквист корреспонденту ТАСС, шведская прокуратура пока не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках этого дела. По его словам, Швеция в предварительном следствии фокусируется не на том, кто совершил диверсию, а на исключении того, что королевство каким-то образом было использовано в качестве платформы для этой диверсии.