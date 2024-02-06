В Японии заявили о стремлении к возобновлению консультаций с РФ о промысле у Курил

Министр иностранных дел Ёко Камикава отметила, что со стороны России пока не было получено положительного ответа

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Япония стремится возобновить консультации с российской стороной о рыбном промысле в территориальных водах РФ в районе южной части Курильских островов. Об этом заявила на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёко Камикава.

"На различных уровнях мы ведем координацию с властями России на тему консультаций, однако пока не получили положительного ответа, - сказала глава ведомства. - Между тем мы продолжим решительно призывать российскую сторону к обеспечению скорейшего возобновления промысла".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной. По ее словам, соглашение между правительствами РФ и Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе взаимодействия двух стран в сфере рыболовства.

Захарова отметила, что, подписывая этот документ, стороны исходили из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами и на протяжении 20 лет реализация соглашения проходила в целом в конструктивном ключе. Однако с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, добавила тогда Захарова, отметив, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды, принимая антироссийские меры, порой опережает "санкционные инициативы западных союзников".