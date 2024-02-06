Мишель "шокирован" заявлениями о том, что Крым и Луганск останутся в составе РФ

Глава Евросовета отметил, что поставки оружия Украине - "это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями"

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории.

"Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?" - сказал он.

"Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России. И это шокирует, территориальная целостность подтверждает, что Луганск - это Украина, что Крым - это Украина, - сообщил Мишель на повышенных тонах. - Любые другие заявления шокируют".

Он полагает, что поставки оружия Украине - "это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями". Ранее в ходе слушаний Мишель назвал "каждый евро, потраченный на Украину, инвестицией в безопасность ЕС".

Глава Евросовета рассказал депутатам об итогах экстренного саммита ЕС 1 февраля, на котором было принято решение о создании фонда поддержки Украины объемом 50 млрд евро, а также поручено главам МИД стран - членов сообщества проработать в деталях возможные преобразования и расширение Европейского фонда мира для продолжения поставок оружия и боеприпасов.