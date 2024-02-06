Литва намерена закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Предложение одобрила межправкомиссия по вопросам безопасности

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Литовские власти намерены в дополнение к двум закрытым ранее прекратить движение еще через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Такое предложение одобрила межправкомиссия по вопросам безопасности.

"Обсудив предложения ответственных инстанций по снижению рисков, связанных с увеличением транзита через Литву в Белоруссию, деятельностью разведки и спецслужб Белоруссии, а также для более действенного контроля за перемещением санкционных грузов и контрабанды, комиссия одобрила предложения закрыть пограничные переходы в Лаворишкесе и Райгардасе", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Через первый из названных КПП транспорт следует в направлении на Полоцк, через второй - на Гродно. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов.

Кроме одобренных инициатив, предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в поезда, следующие через железнодорожный пропускной пункт в Кене. В два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

Окончательное решение по этим вопросам на основе выводов комиссии должно принять правительство.