СМИ: Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на "Северных потоках"

Прокуратура страны ранее сообщила о намерении объявить о решении по делу о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" 7 февраля

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведская прокуратура планирует закрыть расследование диверсии на "Северных потоках", поскольку, вероятно, не смогла установить подозреваемых, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее прокуратура Швеции сообщила о намерении объявить о решении по делу о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в среду.

Прекращение расследования в Швеции, как указывает газета, не повлияет на разбирательство в Германии, которое проводится Генеральной прокуратурой и Федеральным ведомством по уголовным делам (БКА). "Расследование все еще продолжается", - подчеркивают власти ФРГ.

Однако, отмечается в публикации, прекращение дела в Швеции может сыграть на руку германской стороне: Стокгольм сможет передать Берлину собранные доказательства. Германскую сторону особенно интересуют части труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы изъятой там взрывчатки следует сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на яхте "Андромеда".

Германия и Швеция тесно обменивались информацией в ходе расследования. Так, шведский прокурор лично посетил Федеральную прокуратуру в Карлсруэ. Немецкие следователи в свою очередь недавно ездили в Стокгольм и разговаривали с шведскими коллегами о том, как можно было бы использовать полученные там данные.

В отличие от Швеции Польша, как замечает газета, долгое время блокировала сотрудничество с немецкими следователями. Несмотря на неоднократные запросы, польские власти поделились с немецкими коллегами лишь небольшой информацией.