Спикером парламента Финляндии вновь стал призывавший убивать россиян депутат

Юсси Халла-ахо получил 91 голос

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Спикером парламента Финляндии в 2024 году избрали депутата Юсси Халла-ахо, за него был подан 91 голос, передает корреспондент ТАСС с заседания собрания депутатов. Ранее Халла-ахо заявлял о необходимости убийства российских солдат.

Весенняя парламентская сессия открылась во вторник. Голосование за кандидатуру спикера было закрытым. Впервые он был избран спикером после парламентских выборов, в июне 2023 года.

Ранее в 2023 году Юсси Халла-ахо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил, что заказал надпись на украинском снаряде, пожертвовав тем самым деньги украинской армии. Также он призвал других последовать его примеру. "Убийство российских солдат необходимо, и мы должны помочь украинцам их убивать", - сказал Юсси Халла-ахо. Слова депутата осудил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.