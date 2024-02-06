Отчет БАПОР по расследованию связей работников агентства с ХАМАС будет готов к марту

Директор ливанского филиала агентства Дороти Клаус предположила, что на основании отчета доноры пересмотрят свои решения о приостановке финансирования организации

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подготовит к началу марта предварительный отчет по выдвинутым в адрес сотрудников агентства обвинениям в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила директор ливанского филиала БАПОР Дороти Клаус.

"Мы ожидаем, что отчет по предварительным итогам расследования будет готов в начале марта. Мы предполагаем, что на основании [отчета] доноры пересмотрят свои решения о приостановке финансирования БАПОР", - приводит заявление Клаус агентство Reuters.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.