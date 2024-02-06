Верховная рада продлила на Украине военное положение и мобилизацию на 90 дней

Голосование за продление военного положения и мобилизации стало десятым с 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 13 мая. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент утвердил указ президента <...> о продлении действия военного положения. За [проголосовали] 335 [депутатов]. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ президента <...> о продлении мобилизации", - написал он в Telegram-канале.

Законопроекты были внесены в украинский парламент 5 февраля. Голосование за продление военного положения и мобилизации стало десятым с 24 февраля 2022 года. Железняк напомнил, что следующим этапом станет подписание документов президентом.

Постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые были намечены на конец октября прошлого года. По Конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление сделает законодательно невозможным проведение весной президентских выборов.