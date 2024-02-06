Эксперт: Китаю нужно действовать жестче в отношениях с конкурентами в Южно-Китайском море

Председатель академического комитета китайского научно-исследовательского института Южно-китайского моря У Шицунь считает, что текущая ситуация в акватории может приобрести "беспрецедентные и тревожные черты" в 2024 году

ШАНХАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Пекин должен быть готов дать жесткий ответ конкурирующим странам в Южно-Китайском море (ЮКМ), когда это будет необходимо. Об этом в авторской статье для газеты "Хуаньцю" пишет председатель академического комитета китайского научно-исследовательского института Южно-китайского моря У Шицунь.

"Мы должны быть способны принять своевременные меры против любого нарушения обязательств Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ и саботажа консультаций по [принятию] Кодекса поведения сторон [в этой акватории]. Китай должен осмелиться обнажить свой меч, когда это будет необходимо", - пишет эксперт. У Шицунь считает, что текущая ситуация в акватории может приобрести "беспрецедентные и тревожные черты" в 2024 году.

"История развития ситуации в Южно-Китайском море с начала века показала, что долгосрочный мир и стабильность в ЮКМ не могут быть достигнуты только односторонней сдержанностью и снисходительностью Китая", - заявляет эксперт. У Шицунь полагает, что основной причиной такой тенденции является поощрение со стороны США действий союзников, направленных на сдерживание интересов Китая в регионе и проведение провокаций. Значительно укрепившиеся отношения США и "проамериканского" правительства Филиппин продолжат усугублять военно-политическую обстановку в ЮКМ, считает У Шицунь. В связи с этим эксперт не ожидает от правительства Филиппин коренных изменений во внешней политике, а также улучшения китайско-филиппинских отношений в ближайшем будущем.

21 ноября 2023 года президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил, что филиппинские и американские военные начали совместное патрулирование Южно-Китайского моря в морском и воздушном пространстве. По словам филиппинского лидера, подобные патрули - это только часть мероприятий, которые были согласованы ВС двух стран.

Китай десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.